ПМЮФ-2026 соберет более 5 тысяч участников из 80 стран

XIV Петербургский международный юридический форум пройдёт с 24 по 26 июня. Участие подтвердили более 5 тысяч человек из более чем 80 стран, включая министров юстиции, судей и руководителей международных организаций.

XIV Петербургский международный юридический форум пройдёт в Северной столице с 24 по 26 июня. Как сообщили в Фонде Росконгресс, участие в мероприятии подтвердили более 5 тысяч человек из более чем 80 стран мира. Среди зарегистрированных участников — министры юстиции зарубежных государств, председатели и судьи судов, руководители международных организаций, представители юридического сообщества, бизнеса и средств массовой информации.

Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению форума Антон Кобяков отметил, что широкая география участников подтверждает востребованность форума как площадки для профессионального диалога и международного взаимодействия. По его словам, мероприятие объединяет представителей разных стран, заинтересованных в укреплении правовых связей, обмене опытом и поиске решений для устойчивого развития и правовой определённости. Он подчеркнул, что форум продолжает развивать статус международной площадки для обсуждения актуальных правовых вопросов и выстраивания сотрудничества между государствами, экспертным сообществом и международными структурами.

Ранее Piter.TV сообщал, что ОАЭ станут страной-гостем ПМЮФ-2025.

Фото: legalforum.info