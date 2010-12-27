Полеты осуществляются на самолетах Sukhoy Superjet 100.

В среду, 23 октября, стало известно о том, что в Петербурге запустят ежедневные рейсы до Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба нижегородской воздушной гавани.

Известно, что рейсы выполнялись лишь в понедельник, вторник, четверг и субботу. Теперь пассажиры смогут улететь в 8:00; в среду и в пятницу — в 17:30 и в воскресенье — в 9:00. Полеты осуществляются на самолетах Sukhoy Superjet 100.

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