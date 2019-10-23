У российских туристов появилась альтернатива отдыху в Турции

В отелях китайского курорта хотят внедрить систему "все включено".

Отели популярного среди российских туристов китайского курорта Хайнань решили ввести в свои услуги систему all inclusive ("все включено"), которая активно практикуется в Турции. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Китайцы пригласили в свои отели специалистов из Турции, а также сами ездили в Турцию, чтобы досконально изучить все тонкости системы.

Российские туристы составляют до трети в доле общего потока иностранцев на Хайнане. Сперва all inclusive появится в четырех- и пятизвездочных отелях, а затем эту систему внедрять и в трехзвездочные гостиницы. Заметного увеличения стоимости услуг при этом не предвидится. Так, тур на шесть дней на двоих обойдется примерно в 50 тысяч рублей.

Ранее эксперт прокомментировал приостановку продаж в гостиницах Турции.

Видео: YouTube / The Hainan Channel