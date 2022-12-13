В Петербурге запустят еще один каршеринг

Пользователи могут арендовать Kia Rio X-Line, Volkswagen Polo, Renault и несколько моделей Mercedes.

В Петербурге в мае начнет работу еще один каршеринг BelkaCar. Об этом 25 апреля пишут "Ведомости – Санкт-Петербург".

Представители сети не стали раскрывать подробности о работе сервиса в городе. Этот каршеринг работает в Москве и Сочи. Пользователи могут арендовать Kia Rio X-Line, Volkswagen Polo, Renault и несколько моделей Mercedes.

Ранее петербуржец прокатился по льду Фонтанки на электросамокате. Молодой человек несколько раз падал, но продолжал экстремальную прогулку. С берега его подбадривал приятель.

Фото: Telegram / Каршеровод