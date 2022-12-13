Петербуржец прокатился по льду Фонтанки на электросамокате

Молодой человек несколько раз падал, но продолжал экстремальную прогулку. С берега его подбадривал приятель.

Петербуржец решил покорить тонкий лёд Фонтанки на электросамокате. Видео с опасным катанием разместили накануне в соцсетях.

На кадрах видно, как молодой человек двигается по неровной поверхности, периодически падая и спотыкаясь. С берега экстремала снимал приятель, который предостерегал его от опасности.

Напомним, что официально сезон кикшеринга в Северной столице стартует только с понедельника, 20 марта. Кроме того, в период с 15 ноября по 15 апреля в городе актуален запрет выхода на лёд.

Ранее мы сообщили о том, что Пискаревский проспект не поделили каршеринг и трамвай.

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