В Петербурге запустили единый Центр управления электросетями

В пункте могут работать единовременно в смену до 24 диспетчеров.

Единый Центр управления сетями Петербурга и области запустили 1 марта. Площадка будет обеспечивать оперативное управление всей энергосистемы двух регионов. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Центр управления сетями - это комплекс, который обеспечивает информационную связь с мобильными бригадами и задействованными ведомствами. Работа ЦУС сокращает время на ликвидацию аварий, обеспечивает бесперебойность электроснабжения и эффективность функционирования электросетевого комплекса.

В пункте могут работать единовременно в смену до 24 диспетчеров.

Ранее подключение ЗСД в Широтной магистрали оценили в 102 млн рублей. Исполнитель установит на участках трансформаторные подстанции.

Фото: Piter.tv

