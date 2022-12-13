В Петербурге запускают аренду электровелосипедов

ля аренды будут доступны велосипеды китайской фирмы Ninebot с дополнительным модулем Whoosh.

В Петербурге Кикшеринговый сервис Whoosh запустил аренду городских электровелосипедов. Об этом 11 апреля рассказали в пресс-службе сервиса.

Парк насчитывает 1500 велосипедов, доступны и новые модели. Для аренды будут доступны велосипеды китайской фирмы Ninebot с дополнительным модулем Whoosh. Для того чтобы включить мотор, нужно начать крутить педали. Вес устройства - 31,5 кг, сам он выдерживает до 120 кг, седло регулируется под любой рост. Стоимость каждого велосипеда порядка 120 тыс. рублей. Они рассчитаны на передвижения на дистанцию от 7 км.

Ранее за сутки 8 детей-самокатчиков поступили в Педиатрический университет Петербурга. Дети увиливают от машин, совершают необдуманные маневры, объезжают прохожих, сталкиваясь с ними. Подростки поступают с переломами кистей, голеней, лодыжек, коленных суставов, с тяжелыми ушибами.

Фото: Piter.tv

