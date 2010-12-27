В Петербурге заочно арестовали бывшего президента Балтийского банка‍

По факту экс-президент находится в Швейцарии.

Куйбышевский районный суд на два месяца заочно арестовал экс-президента "Балтийского банка" Олега Шигаева. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города. Он обвиняется в мошенничестве на сумму более 3 млрд рублей.

Заседание в суде прошло без обвиняемого. Адвокат, по данным "Фонтанки", подтвердил, что 55-летний Шигаев находится в Швейцарии. Как сообщают в ведомстве, арест Шигаева начнется с момента экстрадиции на территорию России, либо с момента его задержания на территории страны.

После задержания содержать Шигаева должны в ФКУ СИЗО-1 УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Уточняет пресс-служба

По версии следствия, занимавший должность главы "Балтийского банка" Шигаев в составе группы лиц похитил более 33 млн обыкновенных акций банка, которые принадлежали ООО "БТД". Ущерб оценивают более чем в 3 млрд рублей. Деньгами обвиняемый распорядился по своему усмотрению.