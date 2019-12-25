В Петербурге помыли Невский проспект от грязи после зимы

Также почистят и другие улицы города.

В Петербурге началась полномасштабная мойка города после зимнего сезона. Первым на очереди стал Невский проспект. Сегодня, 10 марта, дорожные специалисты ГУДП Центр "помыли" центральный проспект, рассказала пресс-служба Смольного.

В порядок привели проезжую часть, а также пешеходные ограждения с цепями.

Как отметили в пресс-службе, обычно грязь с улиц убирается еще зимой и утилизируется вместе со снегом, но из-за его отсутствия в этом году, улицы были загрязнены сильнее, чем в предыдущие года. В связи с этим и уборку начали раньше. Кроме того, периодические чистки происходили зимой при устойчивом плюсовом погодном режиме.

Для мойки используют чистую питьевую воду без примесей. Дело в том, что вода испаряется, и этими испарениями дышат горожане. Во время повторной мойки также используются шампуни.

Работы на Невском проспекте продлятся до вечера 11 марта.

Ранее синоптик рассказал, что к концу недели в Петербург может вернуться зима.

Фото: Piter.TV