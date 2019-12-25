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В Петербурге помыли Невский проспект от грязи после зимы
Сегодня, 18:44
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В Петербурге помыли Невский проспект от грязи после зимы

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Также почистят и другие улицы города.

В Петербурге началась полномасштабная мойка города после зимнего сезона. Первым на очереди стал Невский проспект. Сегодня, 10 марта, дорожные специалисты ГУДП Центр "помыли" центральный проспект, рассказала пресс-служба Смольного. 

В порядок привели проезжую часть, а также пешеходные ограждения с цепями. 

Как отметили в пресс-службе, обычно грязь с улиц убирается еще зимой и утилизируется вместе со снегом, но из-за его отсутствия в этом году, улицы были загрязнены сильнее, чем в предыдущие года. В связи с этим и уборку начали раньше. Кроме того, периодические чистки происходили зимой при устойчивом плюсовом погодном режиме. 

Для мойки используют чистую питьевую воду без примесей. Дело в том, что вода испаряется, и этими испарениями дышат горожане. Во время повторной мойки также используются шампуни. 

Работы на Невском проспекте продлятся до вечера 11 марта. 

Ранее синоптик рассказал, что к концу недели в Петербург может вернуться зима. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мойка города
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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