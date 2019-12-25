В Петербурге закупили лекарства для амбулаторного лечения больных коронавирусом

В настоящий момент препарат получают 18 760 пациентов.

Жителям Петербурга начали поставлять бесплатное лекарство от коронавируса. В настоящий момент препарат получают 18 760 пациентов, проходящих лечение на дому. В их числе 1148 человек, которые перевелись из стационара. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Из федерального бюджета на лекарства от КОВИД было выделено 203,14 млн рублей. Полученные средства позволят обеспечить препаратами более 14 тысяч жителей Петербурга.

В поликлиники поставлено 70% закупленных препаратов, оставшиеся попадут в медучреждения до Нового года. Лекарство выдается пациентам бесплатно по назначению врача. Таблетки от кашля, насморка и витамины в бесплатную схему лечения не входят.

Ранее в Петербурге назвали условия для госпитализации пациентов с КОВИД.

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