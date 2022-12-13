В Петербурге закрылась одна из старейших сетей фруктовых магазинов

В городе насчитывалось 8 точек.

В Петербурге закрылись торговые точки "Фруктовой лавки". Они работали с 2011 года в премиум-сегменте. Об этом пишет "АБН".

В городе насчитывалось 8 точек. Там продавались фрукты, овощи, бакалея, молочная продукция, а также кулинария собственного производства. В прошлом году банк "Санкт-Петербурга" инициировал банкротство учредителя торговой сети "Фруктовая лавка" Марины Станчиц, которая выступала поручителем по займу в размере 69 млн рублей, взятому в 2020 году.

Ранее на Невском проспекте вывеску магазина Zara заменили на Maag. Сотрудники начали обновлять одежду на манекенах еще 6 апреля.

Фото: piter.tv

