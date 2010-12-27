В Петербурге машину покрыли красной икрой

В Петербурге на припаркованные машины кинули несколько килограммов красной икры.

В Санкт-Петербурге в ночь с 31 на 1 сентября у дома №47 по улице Оптиков был совершен акт странного вандализма. По словам ночью, с окон жилого дома сбросили на припаркованные машины несколько пакетов с водой, музыкальный инструмент, а также огромное количество красной икры.

В ходе безумного вандализма пострадали машины, которые находились рядом с домом. Владельцы автомобилей просят отозваться свидетей произошедшего. Очевидцы опубликовали фотографии в соц. сети, на которых заметны повреждение авто и количество красной икры.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург