В Петербурге зафиксировали рекордное число малых предприятий

Власти продолжат снижение административных барьеров и расширение доступа к кредитам.

В Санкт-Петербурге впервые зафиксировано более 400 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом в ходе еженедельного обращения сообщил губернатор Александр Беглов. Рост числа предпринимателей он связал с реализацией городской программы "Десять приоритетов развития Петербурга".

Глава города также отметил, что Технопарк Петербурга стал официальным представителем Фонда содействия инновациям, что откроет новые возможности для технологических стартапов. Власти намерены продолжать снижение административных барьеров и расширять доступ бизнеса к кредитным ресурсам. Ожидается, что число предпринимателей продолжит расти до конца года.

Предприниматели могут получить консультации в центрах "Мой бизнес" и на инвестиционном портале города.

Ранее сообщалось, что финский концерн EKE нашёл покупателя на недостроенный San Gally Park в Петербурге.

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