В Красногвардейском районе задыхаются от канализационных стоков в ручье Горелый

Жители Красногвардейского района жалуются на загрязнение ручья Горелый. Об этом сообщает канал "78". По словам петербуржцев, около водоема ощущается стойкий неприятный запах.
Место сброса сточных вод находится недалеко от поликлиники № 107 на улице Ржевской. После проведенной проверки специалисты сообщили, что в ручей попадают канализационные воды из медучреждения. Оттуда и неприятный запах около водоема.
Предположительно, канализационные стоки отводятся от поликлиники № 107, так как иных предприятий, которые бы осуществляли хозяйственную деятельности, кроме медицинского учреждения, поблизости не обнаружено.
Администрация Красногвардейского района разберется с ситуацией, так как в будущем это может привести к загрязнению Охты. Ранее Piter.TV писал о том, что Санкт-Петербург достиг нового уровня по объему очищаемых сточных вод.
Видео: rpn_szfo / Instagram.