В Купчине задержанного нашли в камере мертвым

Задержанный за мелко хулиганство находился в подвешенном состоянии.

В Фрунзенском отделе полиции задержанного хулигана нашли мертвым. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, местного жителя нашли спустя 4 часа после пребывания в камере в подвешенном состоянии.

Известно, что 36-летнего петербуржца доставили в полицию для дальнейших разбирательств из-за дебоша в квартире. В отношении задержанного был составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Мужчину поместили в камеру временного содержания.

Спустя 4 часа наряд полиции нашел хулигана мертвым. По факту случившегося ведется проверка.

Напомним, ранее Piter.tv петербуржец "заминировал" Курский вокзал в Москве.

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