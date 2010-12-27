Петербуржец "заминировал" Курский вокзал в Москве

Шалость не удалась: мужчину задержала полиция.

Петербуржец подозревается в сообщении о ложном минировании московского объекта. Телефонного террориста задержали столичный полицейские. По сведениям представителей закона, молодой человек пытался "заминировать" Курский вокзал.

Звонок в городской мониторинговый центр по номеру "112" поступил в половину седьмого вечера 2 мая. К диспетчеру обратился 34-летний мужчина. Он заявил, что "готовится теракт". Оперативники быстро вычислили, что информация поступила с мобильного телефона. Несмотря на то, что устройство сразу же было отключено, злоумышленника удалось обнаружить. Его личность установили, а после задержали в квартире по улице Доблести.

В отношении преступника будет возбуждено уголовное дело.

Фото: Pixabay.com

