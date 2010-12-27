Петербургские оперативники задержали подозреваемых в краже 6 млн рублей со счетов клиентов "Бинбанка"

Двое мужчин получали доступ к счетам клиентов и списывали деньги на другие карты.

Оперативники из Петербурга задержали двух подозреваемых в краже 6 млн рублей с карт клиентов "Бинбанка". Полиция отчиталась об этом в четверг, 4 июля. Предполагаемых преступников искали в Москве и Чебоксарах. Об этом сообщила "Фонтанка.ру" с ссылкой на пресс-службу банка.

Мужчины знали о крупных счетах "Бинбанка" и номерах их клиентов. С помощью поддельной доверенности они перевыпускали сим-карты абонентов, а затем получали доступ к чужим сбережениям. Деньги списывали на заранее подготовленные банковские карты по всей России.

При обыски оперативники изъяли бланки нотариальных доверенностей, поддельные печати, 30 банковских карт и столько же сим-карт.

Полиции известно о семи эпизодах кражи, по каждому из них возбуждено уголовное дело.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что бизнесмена ограбили на 2,5 млн рублей в ресторане на Петровской набережной.

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