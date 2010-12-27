В Петербурге задержали педофила, совратившего второклассника

Инцидент произошел в квартире друга мальчика на Театральной улице.

В Красносельском районе 46-летнего мужчину задержали по подозрению в педофилии. Об этом Piter.TV сообщили в правоохранительных органах Северной столицы.

На днях в полицию обратилась 40-летняя женщина. Она сообщила, что 46-летний безработный мужчина растлил её 8-летнего сына. Инцидент произошел в квартире друга мальчика на Театральной улице.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее сообщалось, что педофил требовал у двух шестиклассниц из Петербурга их обнаженные фото.

Фото: pixabay.com