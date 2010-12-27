Педофил требовал у двух шестиклассниц из Петербурга их обнаженные фото

В случае неисполнения требования грозил расправой.

В полицию Санкт-Петербурга обратилась обеспокоенная мама двух несовершеннолетних девочек 12 и 13 лет. Ее дочерям в социальной сети слал угрозы педофил. Об этом сообщают городские СМИ.

Женщина рассказала, что ее дочкам, учащимся в 6 класса, неизвестный мужчина писал в социальной сети ВКонтакте. Он требовал их прислать ему обнаженные фотографии, в случае неисполнения, грозил физической расправой. Поиском этого мужчины теперь занимается полиция.

Ранее на Piter.TV: В Петербурге задержали рецидивиста-педофила.

Фото: Piter.TV