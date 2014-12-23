В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве 27-летней давности

Стрелка задержали 10 июня этого года.

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 27-летней давности. Предварительно, по его вине погибла 19-летняя девушка, пишет 30 августа spb.aif.ru.

Следствие установило, что в 1997 году подозреваемый выстрелил из пистолета в автомобиль, в котором находились три девушки и водитель. Пассажирка в возрасте 19 лет получила огнестрельное ранение грудной клетки, после чего скончалась. Больше никто не пострадал.

Стрелявший мужчина скрылся. Личность злоумышленника была известна полицейским, однако он долгое время находился в розыске. Стрелка задержали 10 июня этого года. В настоящее время его уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV