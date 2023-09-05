В Петербурге задержали жителя Омской области, подозреваемого в квартирном грабеже

Молодые люди ограбили квартиру двух знакомых.

Правоохранители задержали жителя Омской области, подозреваемого в квартирном грабеже. Злоумышленник обнес квартиру в доме № 12 по улице Маршала Захарова. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ночь на 25 июня в полицию обратились два молодых человека из Петербурга. Они рассказали, что к ним на улице подошли трое знакомых. С ними мужчины вместе поднялись в снимаемую ими квартиру. Там между молодыми людьми произошел конфликт, в ходе которого гости квартиросъемщиков избили арендаторов, отобрали у них 200 тыс. рублей, дорогой смартфон и паспорта, а затем скрылись. Один из избитых попал в больницу.

Правоохранители задержали 20-летнего подозреваемого. Им оказался неработающий житель Омской области. Юноша был задержан у дома 20 по Апраксину переулку.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Соучастников дебошира уже разыскивают.

Ранее мы писали, что полиция Петербурга задержала подозреваемого в организации убийства начала 2000-х.

Фото: Piter.tv