В Петербурге задержали жителя Ленобласти по подозрению в убийстве 23-летней давности

Он убил мужчину за замечание.

В Бокситогорском районе Ленобласти полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве мужчины, совершённом 23 года назад. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

По версии следствия, осенью 1997 года в помещении ж/д вокзала на станции "Ефимовская" пьяный местный житель начал ругаться матом. Мужчина с сыном сделали ему замечание. Подозреваемому это не понравилось, он в присутствии ребенка избил мужчину, положил в багажник машины и на 2-ом километре дороги деревня Сухая Нива — Михалево ножом расправился с жертвой, после чего скрылся с места происшествия. Мужчина от полученных травм скончался.

В настоящий момент 60-летний подозреваемый задержан.

Недавно в Петербурге отпустили петербурженку, убившую знакомого при попытке изнасилования.

Фото: Piter.tv