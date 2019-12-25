В Петербурге задержали женщину, ударившую сожителя ножом

Женщина потеряла самообладание в результате ссоры.

В понедельник, 24 февраля, стало известно, что накануне полицейскими была задержана женщина, ударившая мужчину ножом. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

О случившемся в полицию сообщил диспетчер скорой помощи, после сообщения которого сотрудники тут же поспешили на Косую линию вслед за машиной врачей. На месте выяснилось, что пострадавшим оказался хозяин квартиры, выпивавший вместе со своей сожительницей, которая и пырнула его ножом. Женщина потеряла самообладание в результате ссоры.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее мы писали, что в Петербурге мужчина получил удар ножом после ссоры с соседом.

Фото: pexels