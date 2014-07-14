В Петербурге задержали угонщика "Ягуара"

Водитель пытался скрыться от полицейских в лесу.

В ночь на 18 октября полицейские Московского района задержали угонщика дорогостоящего автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

У дома №108 по Пулковскому шоссе дорожные инспекторы попытались остановить автомобиль "Ягуар". 28-летний водитель проигнорировал требование полицейских и только прибавил скорость. Однако автолюбитель не справился с управлением и врезался в бордюрный камень у тринадцатого дома по шоссе.

Пытаясь скрыться от инспекторов, водитель выбежал из автомобиля в лесной массив, но был задержан. В ходе обыска в иномарке обнаружили травматический пистолет, автономера и оборудование для угона автомобиля.

Возбуждено уголовное дело о краже.





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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и ЛО