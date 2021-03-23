В Петербурге задержали лидера белорусского землячества за участие в протестах 23 января

На данный момент Драгун находится в отделе полиции до заседания суда, которое запланировано на 24 марта.

В Петербурге во вторник, 23 марта, полиция задержала лидера белорусского землячества Владимира Драгуна. Адвокат "Апологии протеста" Луиза Магомедова в интервью "Фонтанке" рассказала, что Драгун был задержан по дороге на работу около станции метро "Лесная".

По словам Магомедовой, в протоколе описывается мероприятие, которое состоялось 24 января на Морской набережной. Полиция, отметила адвокат, нашла видео с бело-красно-белым флагом на подлодке. Сотрудники правоохранительных органов уверены в причастности Драгуна к акции, однако тот, в свою очередь, данный факт отрицает.

На данный момент Драгун находится в отделе полиции до заседания суда, которое запланировано на 24 марта. Помимо Владимира Драгуна в 30-ый отдел полиции доставили ещё четырёх участников землячества. Их обвиняют в нарушении ст. 20.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).

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Фото: Piter.tv