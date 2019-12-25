Петербуржцы участвовали в эксперименте МВД, чтобы поймать полицейского Московского района на взяточничестве

Сотрудник полиции получил от подельника 50 тыс. рублей.

В отношении старшего оперуполномоченного отделения по контролю за оборотом наркотиков Московского района Петербурга возбудили уголовное дело за получение взятки. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Петербургу. Кроме того, в деле оказался замешан местный житель. Он выступил посредником.

По версии следствия, 2 декабря местный житель получил 50 тыс. рублей для дальнейшей передачи полицейскому. На самом деле деньги были муляжом, а женщина, которая их передавала, участвовала в "Оперативном эксперименте". Полицейский требовал 100 тыс. рублей за то, чтобы в дальнейшем облегчить возможное наказание сына женщины за совершение разбойного нападения.

Местный житель также участвовал в плане ГУ МВД после задержания. Старший лейтенант полиции "попался" после того, как получил деньги. Расследование продолжается.

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Фото: Piter.TV