В Петербурге задержали подозреваемых в нападениях с перцовым баллончиком

Двух молодых людей задержали после серии нападений в Приморском районе.

В Приморском районе Петербурга полиция задержала двух молодых людей, которых подозревают в нападениях на прохожих. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Приморском районе Петербурга сотрудники полиции задержали двух молодых людей, которых подозревают в серии нападений на прохожих с использованием перцового баллончика.

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 17 июля в правоохранительные органы поступило несколько обращений от жителей района. Заявители сообщили, что ранним утром неизвестные распылили им в лицо содержимое газового баллончика на Богатырском и Коломяжском проспектах.

В одном из случаев после применения аэрозольного средства злоумышленник дополнительно ударил мужчину по лицу.

В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали предполагаемых участников нападений у дома №11 на Комендантском проспекте. Ими оказались молодые люди 21 и 22 лет.

После задержания подозреваемых доставили в отдел полиции. В отношении них составили административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ о мелком хулиганстве. Сейчас молодые люди находятся в специальном помещении для задержанных лиц.

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Фото: Piter.TV