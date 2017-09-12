В Петербурге задержали особо опасного главаря грабителей

Полиции Северной столицы удалось задержать мужчину, который разыскивался как главарь грабителей. Подозреваемому удалось пять лет прятаться от закона.

Сотрудникам отдела уголовного розыска Петербургского линейного управления МВД на транспорте удалось выследить и задержать мужчину, которого уже пять лет разыскивают. Его обвиняют в совершении тяжкого преступления в Ленобласти.

Оперативники долгое время отрабатывали разные варианты мест. Где мог скрываться мужчина. Во время проверки одного из адресов на подступе к парадной они задержали подозреваемого. Тот представился другим именем и даже предъявил документы. Однако мужчина недальновидно носил с собой свой настоящий паспорт, который нашли при обыске. Теперь ему также придется ответить за использование поддельного документа. Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО, подозреваемого заключили под стражу.

Подозреваемый пять лет скрывался от закона под чужими документами. Ранее его уже судили за связанные с мошенничеством и причинением вреда здоровью преступления.

Само преступление произошло в ноябре 2012 года. Трое человек в масках ворвались в здание вокзала города Мга. Там они надели на голову охраннику мешок и связали ей руки и ноги. После чего вынесли банкомат, который разобрали на заброшенном садовом участке.

Двух мужчин удалось задержать по горячим следам. Их дела дошли до суда: они отбывают свои наказания. А вот их главарь ушел от правосудия. 32-летнего мужчину объявили в розыск. Бывший спортсмен оказался очень хитрым: он менял города, телефоны и адреса, чтобы уйти от преследования.

Фото: Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО