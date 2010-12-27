В Петербурге подозреваемый в убийстве 20 лет прятался под чужим именем

Полиция Северной столицы задержала подозреваемого в убийстве, которое было совершено еще в 1996 году. Мужчина скрывался под чужим именем.

Правоохранительные органы Северной столицы смогли вычислить подозреваемого в убийстве. Мужчина предположительно выстрелил в петербуржца еще в 1996 году. Полиция задержала мужчину на двое суток.

Известно, что преступление, к которому может быть причастен мужчина, произошло в декабре 1996 года. Тогда на Киевском шоссе между 27 и 29 километрами нашли тело 38 летнего местного жителя. Тот скончался от выстрела в голову. Следствие квалифицировало случившееся как умышленное убийство.

А вот на поиски подозреваемого ушло более двадцати лет. Предполагаемому убийце сейчас 40 лет. В Петербурге он жил без регистрации по паспорту на чужое имя. По документам он моложе на три года. После задержания проводится проверка.ъ

Фото: Росгвардия СПБ