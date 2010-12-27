В Петербурге задержали мигрантов, которые находились в поисках лучших условий жизни

В Петербург не пустили граждан Шри-Ланки, которые незаконно переходили границы стран.

В Петербурге задержали граждан Шри-Ланки 1994 и 1995 годов рождения, которые пытались попасть на территорию Европейского Союза через Россию.

Пограничное управление Федеральной службы безопасности по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило, что задержание производилось в целях недопущения незаконного пересечения государственной границы, которая располагается на территории России иностранных граждан с нарушением миграционных правил. Как выяснилось, молодые люди намеревались незаконно попасть в страны Европейского Союза, в поисках лучших условий жизни.

Куйбышевский районный суд признал выходцев из Шри-Ланки виновными по статье 18.8 КоАП РФ. Также им назначен штраф.

Фото: ПУ ФСБ России