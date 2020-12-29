Журналист заявил, что он показывал сотрудникам полиции редакционное задание и удостоверение.

В Петербурге задержали журналиста Френкеля, который летел встречать Навального. Об этом корреспондент "Медиазоны" написал на своей страничке в Twitter.

По словам Френкеля, он показывал сотрудникам полиции редакционное задание и удостоверение.

Ааа, в отделе полиции тупо вообще нет никого, кроме меня и дежурного, который от меня прячется. Мне ничего не оформляют, тут никого нет. Мой самолёт уже улетел Давид Френкель, корреспондент "Медиазоны"

Журналиста продержали в отделении более получаса.

Ранее мы сообщали о том, что Мария Бутина предрекла Навальному заключение под стражу после его возвращения.

Фото: @polinaivanovva / Twitter