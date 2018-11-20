Две женщины ограбили пожилую иностранку на Лиговском

Грабителей удалось задержать по горячим следам.

В минувший понедельник, 4 февраля, полиция Петербурга задержала двух женщин, которых подозревают в ограблении пенсионерки из Китая. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 4 февраля в 19:30 возле дома №30 литера А по Лиговскому проспекту. Злоумышленницы украли у 66-летней иностранки сумку, косметичку и кошелек с 90,5 тысячами рублей, банковскими картами и документами. Воровок удалось поймать по горячим следам.

Грабителями оказались две женщины 35 и 41 лет. Похищенное было изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее мы писали, что жителя Шушар подозревают в хищении груза стоимостью 12 миллионов рублей.

Фото: Piter.TV