В Петербурге задержали двух агрессоров с пистолетом устроивших драку в ресторане

У одного из задержанных изъяли сигнальный пистолет, а водитель оказался пьян и не имел прав.

Ночью 21 апреля на проспекте Обуховской Обороны росгвардейцы задержали двух мужчин, устроивших драку в ресторане. Персонал заведения нажал на тревожную кнопку. Сотрудники ресторана рассказали, что между посетителями случилась ссора, после которой все разбежались. В этот момент к входу подъехал автомобиль "Чери Арризо", из которого вышли двое мужчин. Один из них был участником недавней потасовки. Водитель держал в руках предмет, похожий на пистолет, и вел себя агрессивно.

Силовики обезвредили 31-летнего агрессора. У него изъяли сигнальный пистолет PM Retay. Второго мужчину также задержали, обоих заковали в наручники. Выяснилось, что водитель был пьян, поэтому на место вызвали сотрудников ГИБДД. Позже выяснилось, что у него уже изъяли водительское удостоверение за вождение в нетрезвом виде, и он не имел права управлять транспортным средством.

Фото: Piter.TV