В Петербурге задержали бывшего неонациста, совравшего на суде

В Славянке задержали 28-летнего мужчину, ранее состоявшего в неонацисткой группировке. Он находился в розыске из-за ложных показаний на суде одного из членов его сообщества.

Во вторник, 29 августа, в поселке Славянка задержали разыскиваемого 28-летнего мужчину. Полиции удалось задержать бывшего неонациста около дома 14-16 на улице Ростовской. Его объявили в федеральный розыск из-за ложных показаний.

Подозреваемого задержали сотрудники Центра Э ГУ МВД. Мужчина раньше состоял в праворадикальной экстремистской националистической группировке Mad Crowd, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Молодого человека разыскивали с 12 августа. При этом он находится под подпиской о невыезде. Экс-скинхеда подозревают в ложных показаниях на суде над его бывшим товарищем по группировке. Показания мужчины создали поддельное алиби для подсудимого. Задержанного доставили в Следственный комитет Московского района.