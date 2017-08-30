В Петербурге задержали бывшего неонациста, совравшего на суде

Во вторник, 29 августа, в поселке Славянка задержали разыскиваемого 28-летнего мужчину. Полиции удалось задержать бывшего неонациста около дома 14-16 на улице Ростовской. Его объявили в федеральный розыск из-за ложных показаний.
Подозреваемого задержали сотрудники Центра Э ГУ МВД. Мужчина раньше состоял в праворадикальной экстремистской националистической группировке Mad Crowd, сообщает АН "Оперативное прикрытие".
Молодого человека разыскивали с 12 августа. При этом он находится под подпиской о невыезде. Экс-скинхеда подозревают в ложных показаниях на суде над его бывшим товарищем по группировке. Показания мужчины создали поддельное алиби для подсудимого. Задержанного доставили в Следственный комитет Московского района.