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В Петербурге заболеваемость коклюшем выше среднероссийского показателя по России 
Сегодня, 22:22
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге заболеваемость коклюшем выше среднероссийского показателя по России 

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Так, каждый десятый заболевший коклюшем в стране является петербуржцем.

В понедельник, 1 апреля, стало известно о том, что в Петербурге заболеваемость коклюшем выше среднероссийского показателя по России. Об этом сообщает 78.ru.

Так, каждый десятый заболевший коклюшем в стране является петербуржцем.

В минувший 2018 год более 10,4 тысяч жителей России заболели коклюшем. Врачи отмечают, что тяжелее всего эту болезнь переносят дети от 4 лет. 

По словам экспертов, за январь и февраль 2019 года в Петербурге число заболевших коклюшем составило почти 250 человек.

Ранее мы сообщали о том, что За минувшую неделю из Петербурга вывезли 5,5 тонн опасных отходов

Фото:pixabay

Теги: здоровье, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

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