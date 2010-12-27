Синоптики рассказали дождливой погоде в понедельник

За сутки в Петербурге выпадет до трети месячной нормы осадков

Петербуржцев предупредили об ухудшении погоды в начале новой рабочей недели. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

В понедельник, 16 сентября, температура в Северной столице поднимется до +14, а ночью опустится до +9. В этот день пройдут кратковременные дожди. Ожидается усиление северо-западного ветра, к ночи порывы достигнут 15-18 м/с. В центре "Фобос" рассказали, что за сутки в Петербурге выпадет до трети месячной нормы осадков

Ранее синоптики рассказали, что в Москве и Петербурге ожидается "барическая пила". Так синоптики называют резкие колебания атмосферного давления.

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