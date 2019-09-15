Синоптики предупредили жителей столиц о "барической пиле"

Ожидается, что показатели барометра упадут до 733 мм рт. ст.

Со следующей недели в Москве и Петербурге ожидается "барическая пила". Так синоптики называют резкие колебания атмосферного давления.

Ожидается, что показатели барометра упадут до 733 мм рт. ст. Это может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Также синоптики сообщили, что возможен выпад "первого символического снега", так как температура может опустить до около нулевой.

В центре погоды "Фобос" сообщили, что давление нормализуется ближе к выходным.

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