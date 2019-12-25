Общее число выздоровевших по всей России составило 118 798.

В понедельник, 25 мая, стало известно о том, что в Петербурге за сутки от коронавируса вылечилось 138 человек. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в Северной столице COVID-19 заразилось 13 713 горожан. На карантине находится 3340 человек. Из них 174 - в обсерваторе, 677 - на самоизоляции.

За последние сутки в городе обследовали на коронавирусную инфекцию около трех тысяч человек.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге выявили 374 новых случая коронавируса.

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