В Петербурге выявили 374 новых случая коронавируса

Из больниц выписали 138 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 8 946 случаев коронавируса в 83 субъектах, в том числе 3 908 случаев (43,7%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге за сутки выявили 374 новых случая коронавируса, в Ленинградской области – 58. За последние сутки умерли 92 человека, в том числе 5 в Петербурге и 1 – в Ленобласти.

За последние сутки выписано 5 499 человек, в том числе 138 в Петербурге и 15 в Ленобласти.

Фото: Piter.TV