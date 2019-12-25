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В Петербурге выявили 374 новых случая коронавируса
Сегодня, 10:35
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nastya960

В Петербурге выявили 374 новых случая коронавируса

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Из больниц выписали 138 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 8 946 случаев коронавируса в 83 субъектах, в том числе 3 908 случаев (43,7%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге за сутки выявили 374 новых случая коронавируса, в Ленинградской области – 58. За последние сутки умерли 92 человека, в том числе 5 в Петербурге и 1 – в Ленобласти. 

За последние сутки выписано 5 499 человек, в том числе 138 в Петербурге и 15 в Ленобласти. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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