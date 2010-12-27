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В Петербурге будут штрафовать на 5 млн рублей за незаконные свалки
Сегодня, 11:33
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Shdaria
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В Петербурге будут штрафовать на 5 млн рублей за незаконные свалки

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Парламентарии Петербурга хотят повысить штрафы за незаконные свалки в разы.

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга приняли решение активно бороться с незаконными свалками на в городе. В настоящий момент парламентарии готовят поправки в Уголовный кодекс.
  
В настоящее время штраф за незаконную свалку составляет от 100 до 500 тысяч рублей. Однако теперь, штрафные санкции вырастут до 5 миллионов рублей. Кроме того, депутаты планируют расширить перечень опасных отходов: в него могут включить бытовой и строительный мусор.

Ранее мы сообщали о том, что Андрей Анохин убеждает губернатора запретить мусоросжигательные заводы.

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Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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