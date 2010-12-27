В Петербурге будут штрафовать на 5 млн рублей за незаконные свалки

Парламентарии Петербурга хотят повысить штрафы за незаконные свалки в разы.

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга приняли решение активно бороться с незаконными свалками на в городе. В настоящий момент парламентарии готовят поправки в Уголовный кодекс.



В настоящее время штраф за незаконную свалку составляет от 100 до 500 тысяч рублей. Однако теперь, штрафные санкции вырастут до 5 миллионов рублей. Кроме того, депутаты планируют расширить перечень опасных отходов: в него могут включить бытовой и строительный мусор.

Ранее мы сообщали о том, что Андрей Анохин убеждает губернатора запретить мусоросжигательные заводы.