В Петербурге за неделю собрали более 87 тонн опасных отходов

Экологические службы обработали сотни обращений и ликвидировали загрязнения на водных объектах.

В Санкт-Петербурге с 30 марта по 5 апреля аварийные экологические службы собрали более 87 тонн опасных отходов. За этот период специалисты приняли 654 обращения от жителей, сообщили в городской администрации.

Сотрудники ГБУ Экострой выполнили 27 выездов. Большинство из них, а именно 19, были связаны с ликвидацией ртутных загрязнений. Еще 3 выезда касались разливов нефтепродуктов, остальные работы проводились по другим экологическим инцидентам.

В ходе мероприятий специалисты изъяли 809 люминесцентных ламп, около 0,5 килограмма ртутьсодержащих отходов и 2,2 тонны нефтесодержащих материалов.

Также за неделю проверили 6 сообщений о возможных нефтеразливах. Для устранения загрязнений применялись специальные средства. Активной пеной обработали акваторию Большой Невы в районе Дворцового моста и реку Фонтанку у Лештукова моста. На Дудергофском канале собрали 1,6 тонны загрязненного мазутом мусора, который затем направили на утилизацию.

Всего жители передали на обезвреживание 87,4 тонны опасных отходов. В их числе 734 килограмма люминесцентных ламп, 164 килограмма светодиодных источников, 14 килограммов ртутных приборов, 1,6 тонны батареек, 67 килограммов аккумуляторов, 1,2 тонны бытовой химии, 13 килограммов металлической ртути, 561 килограмм отработанных масел, 454 килограмма лекарственных средств, 80,7 тонны автомобильных покрышек, а также 1,8 тонны электроники и офисной техники.