За неделю к социальным участковым обратились почти 1,5 тысячи петербуржцев

Прием посетителей был возобновлен 13 июля.

В Петербурге после возобновления очного приема к социальным участковым за семь дней обратились почти полторы тысячи человек. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Прием посетителей был возобновлен 13 июля. В районные бюро пришли 1407 человек, в центр телефонного обслуживания обратились 1016 раз. В центрах соблюдают все меры безопасности. Посетители должны соблюдать дистанцию в полтора метра, быть в масках и перчатках.

Во время действия ограничений бюро принимали только по записи в самых неотложных случаях. За это время к специалистам обратились 16244 человек.

Геннадий Орлов осмотрел социальные объекты в Полянском поселении.

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