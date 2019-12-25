В Петербурге за неделю городские улицы очистили от 2,5 тысячи тонн мусора и смета

С 14 по 20 сентября для уборки израсходовали 15 литров специального шампуня.

За прошлую неделю из Петербурга вывезли 2,5 тонн мусора и смета. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

Для мытья дорог было использовано более 32,5 кубических метров воды и 15 литров специального шампуня. Особенно много мусора ― 762 тонны ― вывезли за минувшие выходные. Отмечается, что с начала введения режима повышенной готовности дороги обрабатываются дезинфицирующими средствами. Ежедневно раствор гипохлорита натрия также используется для обработки павильонов ожидания транспорта.

На данный момент на улицах города наводят чистоту и порядок 460 единиц техники и более тысячи дворников.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге компанию через суд обязали очистить сбрасываемые в Славянку сточные воды.

Фото: gov.spb.ru