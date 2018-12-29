В Петербурге изъяли 578 килограммов наркотиков за 2018 год

Это больше на 3,6%, чем в 2017 году.

В Петербурге за прошедший год было выявлено около 11,5 тысяч преступлений сфере незаконного оборота наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Из них 54,9% преступлений были раскрыты. Это на 1,9% выше, чем в 2017 году. Всего было раскрыто 6,3 тысячи преступлений, из них четыре тысячи связаны с делами о хранении наркотических средств, две тысячи – с делами по сбыту наркотиков.

Также у злоумышленников было изъято 578 килограммов 313 граммов наркотических, сильнодействующих, психотропных веществ. Данная цифра превышает итоги 2017 года на 3,6%.

Фото: Piter.TV