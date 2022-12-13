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В Петербурге явка на муниципальных довыборах достигла 7,69%
Сегодня, 16:25
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В Петербурге явка на муниципальных довыборах достигла 7,69%

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На сегодняшний день всего проголосовало 2 607 человек.

В Петербурге явка к 15:00 часам на дополнительных муниципальных выборах составила 7,69%. Об этом сообщил Горизбирком в своем телеграм-канале 9 апреля.

На сегодняшний день всего проголосовало 2 607 человек. Согласно данным, самая высокая явка на выборах в МО "Поселок Понтонный" - около 10%. Затем идет МО "Красное Село". Ниже всего явка на голосовании в МО "Южно-Приморский".

Ранее в Петербурге явка на муниципальных довыборах к 10 часам составила 1,11%.

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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