В Петербурге ввели желтый уровень опасности из-за усиления ветра

Сильный ветер до 17 метров в секунду ожидается в Петербурге двое суток.

Власти Петербурга объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра, который сохранится почти двое суток. В Санкт-Петербурге с полудня 25 декабря до вечера 26 декабря действует желтый уровень погодной опасности. Причиной стало усиление ветра, о чем сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

По информации Росгидрометцентра, с 12 часов 25 декабря до 17 часов 26 декабря на территории Санкт-Петербурга объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с сильным ветром. Местами порывы могут достигать 15-17 м/с,говорится в сообщении Смольного. Желтый уровень означает потенциально опасные погодные условия. Он вводится при явлениях, которые могут привести к осложнениям в городской среде и повышенному риску для населения.

Городские власти призвали водителей соблюдать скоростной режим, быть внимательными на дорогах и учитывать погодные условия при планировании поездок. Пешеходам рекомендовали избегать нахождения рядом с деревьями, слабо закрепленными конструкциями и рекламными щитами. Экстренные и коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности на период действия предупреждения.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург находится в тёплом секторе циклона.

Фото: Pxhere