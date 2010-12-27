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В Петербурге врачи Елизаветинской больницы присоединились к флешмобу TetrisСhallenge
Сегодня, 15:26
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге врачи Елизаветинской больницы присоединились к флешмобу TetrisСhallenge

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Они показали показать значимость "золотого часа" при инсульте.

В пятницу, 1 ноября, врачи Елизаветинской больницы присоединились к всемирно известному флешмобу TetrisСhallenge. Об этом сообщает пресс-служба учреждения. 

Врачи поучаствовали во флешмобе прежде всего для того, чтобы показать значимость золотого часа при инсульте. На снимке изображены: врач-нейрореаниматолог, медсестра, сумка нейрореаниматолога, инфузомат, тромболитика, браслеты, обозначающие пациента с ОНМК и сумки с лекарствами. 

"Золотое окно – это 4,5 часа, в течение которых клетки головного мозга человека с ОНМК ещё можно спасти без видимых последствий. Поэтому мы решили показать, как проходит основной этап лечения человека в остром периоде инсульта, открыв содержимое спасательной сумки нейрореаниматолога",

—сказано в сообщении.

Суть челленджа - показать на снимке рабочий инвентарь, а все фотографии должны напоминать тетрис. К флешмобу #tetrischallenge присоединяются все крупные компании мира. 

Ранее мы сообщали о том, что  петербургские художницы создали комикс о суперспособностях глухих детей.

Фото:СПб ГБУЗ "Елизаветинская больница"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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