В Петербурге врачи Елизаветинской больницы присоединились к флешмобу TetrisСhallenge

Они показали показать значимость "золотого часа" при инсульте.

В пятницу, 1 ноября, врачи Елизаветинской больницы присоединились к всемирно известному флешмобу TetrisСhallenge. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Врачи поучаствовали во флешмобе прежде всего для того, чтобы показать значимость золотого часа при инсульте. На снимке изображены: врач-нейрореаниматолог, медсестра, сумка нейрореаниматолога, инфузомат, тромболитика, браслеты, обозначающие пациента с ОНМК и сумки с лекарствами.

"Золотое окно – это 4,5 часа, в течение которых клетки головного мозга человека с ОНМК ещё можно спасти без видимых последствий. Поэтому мы решили показать, как проходит основной этап лечения человека в остром периоде инсульта, открыв содержимое спасательной сумки нейрореаниматолога", —сказано в сообщении.

Суть челленджа - показать на снимке рабочий инвентарь, а все фотографии должны напоминать тетрис. К флешмобу #tetrischallenge присоединяются все крупные компании мира.

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Фото:СПб ГБУЗ "Елизаветинская больница"