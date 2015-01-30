В Петербурге впервые в 2026 году температура поднялась выше 20 градусов

В Санкт-Петербурге впервые с начала нынешнего года температура воздуха преодолела 20-градусную отметку. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус. По данным городской метеостанции, сегодня, 13 мая, к 14 часам воздух в Северной столице прогрелся до плюс 20,2 градуса.

Специалист отметил, что за последние четыре года это самая поздняя дата достижения температуры в плюс 20 градусов. Кроме того, за весь XXI век отмечено лишь пять случаев более поздних сроков наступления этого события.

