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В Петербурге стартовал фестиваль турецкого кино
Сегодня, 8:17
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В Петербурге стартовал фестиваль турецкого кино

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Он продлится до 19-го июня.

В Петербурге стартовали Дни турецкого кино. Фестиваль проходит в рамках Года культуры и туризма Россия - Турция. Об этом 17-го июня сообщили в ТАСС.

В понедельник, 17-го июня, фестиваль открыла картина Османа Синава "Длинная история". Фильмы показывают в киноцентре "Родина" по 19-е июня включительно. За это время будет представлено семь фильмов. Они идут на турецком языке с русскими субтитрами. 

Неделя турецкого кино впервые проходит впервые при поддержке посольства Турции в Москве и генерального консульства в Петербурга. Вход свободный.

Перекрестный год культуры Россия - Турция стартовал 8-го апреля 2019 года. Его программа включает в себя фотоконкурс, выставку турецких картин, концерт с участием турецких солистов и многие другие мероприятия. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что BadComedian и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение

Фото: vk.com/turkish_film_days_spb

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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