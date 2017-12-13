По факту обрушения наледи на голову петербурженки возбудили уголовное дело

Прокуратура нашла виновников случившегося.

В Санкт-Петербурге после падения наледи на местную жительницу в Петроградском районе было возбуждено уголовное дело, сообщили 22 февраля в пресс-службе прокуратуры города.

Известно, что инцидент произошел 12 февраля около дома 31 по улице Большой Зелениной. В результате удара от сосульки пострадавшая получила сотрясение мозга. По информации прокуратуры, между НО "Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" и ООО "Реставратор" был заключен договор на оказание услуг по ремонту фасада в многоквартирном жилом доме.

В ходе проверки было установлено, что подрядчик не обеспечил безопасность при проведении работ, в результате чего произошел несчастный случай. В отношении сотрудников ООО "Рестовратор", отвечающих за исполнение договора, было возбуждено уголовное дело по статье "невыполнение или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что племянник в ожидании наследства не выдержал и убил 90-летнюю тетю.